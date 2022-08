Dordtse mishandeld in Emmen, drie verdachten (17, 18 en 19 jaar) zijn bekenden van het slachtoffer

AH to go bij Dordts ziekenhuis stopt met alcoholver­koop: ‘Ik ben heel blij dat dit afgelopen is’

De vestiging van AH to go in het ziekenhuisgebouw in Dordrecht is gestopt met de verkoop van alcoholhoudende drank. De winkel geeft daarmee gehoor aan een wens van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer is AH to go hiervoor ‘zeer erkentelijk’.

