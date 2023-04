Dordtse mysteries: dit is waarom het Achterom zo heet

Alles weten over kerk en slavernij? Deze week is er een bijeen­komst in Grote Kerk

Profiteerde de kerk van slavernij? En hoe ontstond gospel precies? Wie alles wil weten over de rol van de kerk in de slavernij, kan donderdagavond 20 april een avond bijwonen in de Dordtse Grote Kerk. ,,Dit jaar geeft meer dan ooit ruimte aan bezinning, debat en mogelijk zelfs verzoening rond het slavernijverleden.”