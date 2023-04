Dordtse raad bijna unaniem positief over aanschaf schilderij voor museum: ‘Unieke kans’

Woensdag en vrijdag géén vervolg rechtszaak Tro Tardi: ‘Wij begrijpen hoe zwaar dit nieuws is’

De geplande zittingsdagen in de rechtszaak rondom de schietpartij bij zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en de moord op een schoenmaker in Vlissingen gaan woensdag en vrijdag niet door vanwege persoonlijke omstandigheden van een van de rechters. ,,De rechtbank begrijpt hoe zwaar dit nieuws voor alle betrokkenen is en betreurt dit zeer.”