Dordtse schutter Terry C. van dodelijke schietpartij in Merwedestraat betrapt met doorgeladen vuurwapen

C. werd voor het doodschieten van Cumma, op klaarlichte dag in de Merwedestraat, aanvankelijk veroordeeld tot elf jaar cel. Het Haagse gerechtshof bracht de straf omlaag naar zes jaar, maar moest de zaak opnieuw behandelen van de Hoge Raad. Er was volgens dat allerhoogste rechtscollege niet goed genoeg gekeken naar het noodweer-verweer van de verdediging. Cumma, met wie C. ruzie had, pakte op Hemelvaartsdag 2016 zelf een automatisch wapen. Dat weigerde dienst, zodat C. die met zijn vriendin in de auto zat de kans kreeg een wapen onder zijn stoel te pakken. Cumma werd acht keer geraakt.