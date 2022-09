Dordtse Sportweek is hard nodig: ‘De motoriek van onze basisscholieren is zorgwekkend’

Met de Nationale Sportweek, waarvan Dordrecht één van de gaststeden is, moet het aantal sportende Dordtenaren opgekrikt worden. Hard nodig, vindt wethouder Marc Merx. ,,De motoriek van onze basisscholieren is zorgwekkend.’’

Tijdens de dikke week die het evenement duurt, zijn op tal van plekken allerlei sportactiviteiten, onder meer in het Weizigtpark, Stadhuisplein en het ziekenhuis. Op die manier wil de gemeente het belang van sport nóg meer dan ze normaal al doet promoten. Sportclubs konden subsidie aanvragen om activiteiten te organiseren ,,Voor iedereen is er wel een manier te vinden om te sporten, of je nou een dikke of een dunne portemonnee hebt’’, zegt sportwethouder Marc Merx.

Omdat Dordt gaststad is vinden diverse congressen plaats, waar allerlei bobo's op afkomen. Eén van die congressen gaat bijvoorbeeld over een positief sportklimaat. ,,Ieder kind moet zich veilig voelen als hij aan het sporten is, maar we kennen allemaal ouders die nogal fanatiek langs de kant staan’’, zegt de Dordtse buurtsportcoach Willemijn van Aggelen.

Ambassadeur Willemijn van Aggelen.

Zij is ambassadeur van het evenement, dat begint op 16 september, en vanaf deze week te zien is op billboards en posters in de stad. ,,Het is van groot belang dat we werken aan die bewustwording. Plezier in sport is voor kinderen het allerbelangrijkst.’’

Daarnaast is sporten goed voor de gezondheid. Merx: ,,We zitten onder het landelijke gemiddelde als het gaat om het aantal lidmaatschappen van sportverenigingen in de stad en dat geldt ook voor de motoriek van onze basisscholieren is zorgwekkend. Het is nog niet dramatisch, maar dat moet echt beter de komende jaren. Het landelijke gemiddelde is de ondergrens.’’

