Dordtse studenten halen ruim drieduizend euro op voor Turkije en Syrië: ‘Enorm trots’

Dolderman pakt uit in 2e Merwedeha­ven: ‘Dordtse binnenstad is charmant, maar hier is comfort’

De verhuisdozen staan opgestapeld en her en der ligt nog verpakkingsmateriaal. Bij motorenleverancier en scheepsafbouwbedrijf Dolderman is het even aanpoten nu deze week voor het eerst vanuit het splinternieuwe pand in de 2e Merwedehaven wordt gewerkt. ,,Het kneuterige in de Dordtse binnenstad had wel iets, maar comfort went snel.’’