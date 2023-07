10 x dit kun je met je kinderen doen tijdens de zomervakantie in Dordrecht

Dordrecht haalt etap­pestart Tour de France Femmes binnen: ‘Stad op mooie manier in beeld gebracht’

De lobby liep al een tijdje en blijkt succesvol. De Tour de France Femmes komt in de zomer van 2024 naar Dordrecht. Dat heeft de start van de tweede etappe op dinsdag 13 augustus toebedeeld gekregen. De finish is in Rotterdam, de hoofdgastheer van het evenement. ,,Dordrecht gaat op een mooie manier in beeld worden gebracht.’’