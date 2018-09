Dordtse vrouw (76) vindt haar tanden na een maand terug: 'Verhip, dat is mijn kunstgebit'

Het echtpaar is na die dag nog meermaals teruggegaan naar het natuurgebied, in de hoop de prothese nog te vinden. Bosman: ,,Zondag lag het nog niet op dat paaltje. Iemand moet het er daarna neergelegd hebben.’’



Omdat Bosman de hoop verloren had haar ondergebit nog terug te vinden, was ze inmiddels langs de tandarts geweest om een nieuwe prothese te bestellen. ,,Maar die komt pas 1 november, dus ik ben heel blij dat ik hem weer heb.’’ Ze is de melder dan ook ontzettend dankbaar. ,,Als hij niet de moeite genomen had om die foto te maken en de krant te bellen, had ik hem nooit gevonden.’’