Dordtse woningcorporatie Trivire slachtoffer van cyberaanval, mogelijk sprake van datalek

De woningcorporatie meldde maandag dat er sprake was van een grote storing binnen de systemen van Trivire. Inmiddels is gebleken dat dit het gevolg is van een cyberaanval. ,,We weten nog niet precies wat de omvang en impact hiervan is. Dit wordt nog nader onderzocht.’’

Mogelijk is er sprake van een datalek. Alle huurders van Trivire ontvangen hierover een brief. ,,In het systeem zijn allerlei gegevens opgeslagen. We weten nog niet of deze gegevens (of delen ervan) zijn ingezien of opgeslagen. Uit voorzorg communiceren wij hierover en hebben wij alvast melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.’’