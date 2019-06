Dordtse zangeres Merol is nog niet uitgespeeld: ‘Ik wil op Lowlands staan’

‘Lekker met de meiden’ is inmiddels een veelgehoorde uitspraak. Op straat, op social media. Hoe is dat voor jou?

,,Dat vind ik natuurlijk fantastisch en dat had ik nooit durven dromen! Ik word nog steeds wekelijks aangesproken door mensen die het dan bijvoorbeeld op skivakantie iemand hoorden zeggen. Of mensen die op het terras meiden het liedje hoorden zingen. Het is te gek dat het zo’n eigen leven is gaan leiden. Ik vind het wel grappig dat Lekker met de meiden vaak een ‘internethit’ of ‘internetsensatie’ wordt genoemd, want eigenlijk is het heel erg van mond tot mond gegaan. Via de campings van Lowlands, of bij meiden in de voetbalkleedkamer. Ik denk dat dáárdoor mensen dachten: o, dat liedje ga ik maar eens luisteren.’’