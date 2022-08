Dorre tuin na de zomer? Tuincoach geeft tips tijdens gratis workshop

Een verdorde achtertuin aangetroffen na de vakantie? Redding is nabij. Tuincoach Caroline de Vlaam geeft tijdens een gratis workshop in Dordrecht binnenkort tips om de tuin weer te herstellen en voor te bereiden op een volgende droge zomer.

De afgelopen weken waren erg warm en droog. De tuin had het zwaar en vanwege een tekort moesten we zuinig zijn met water. Planten die niet goed tegen deze droogte kunnen verdorren en laten nu lelijke plekken achter in de tuin. De tuincoach helpt deelnemers aan de workshop om de tuin weer te herstellen. Ook vertelt ze welke planten goed tegen droogte en hitte kunnen, om beter voorbereid te zijn op de volgende zomer.

Tijdens de workshop worden tips gegeven over waar je op moet letten bij het kopen van vaste planten, bloemen en bollen. Nettie Dekker, van de medicinale plantentuin in De Oude Beer, neemt de deelnemers mee de kas in om te leren waar je planten nog meer voor kan gebruiken. Tijdens de workshop verkoopt de stadslandbouwkas planten. ,,Zo wordt jouw tuin weer een mooie tuin die volgende zomer goed tegen droogte kan en die je nauwelijks water hoeft te geven.’’

De workshop vindt vrijdag 2 september plaats van 19 tot 21 uur in de Stadslandbouwkas De Oude Beer aan de Rijksstraatweg 108. Er is plek voor twintig deelnemers, ,,dus wees er snel bij’’. Aanmelden kan via wijmakendordtgroen@dordrecht.nl.

Op 7 oktober is er een tweede workshop bij Duurzaamheidscentrum Weizigt over het 'vergeten plantseizoen’: waarom de herfst hèt perfecte seizoen is om je tuin in te richten met planten. In het najaar is de bodem nog warm door de zomer. Bomen, struiken, vaste planten en bollen kunnen makkelijker worden geplant of verplant omdat ze in ‘slaapstand’ zijn. En in de opgewarmde bodem kunnen de planten dan beter groeien.

