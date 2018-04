Drama voor PKC: weer toekijken bij zaalfinale in Ziggo Dome

KorfbalVoor het tweede achtereenvolgende jaar ontbreekt PKC/SWKGroep in de zaalfinale in de Ziggo Dome. Een ruime 17-13 voorsprong bleek niet voldoende om Fortuna op de knieën te krijgen: na een golden goal van Claire van Oosten pakten de Delftenaren het finaleticket: 20-21.

Het zal definitief kleven aan deze PKC-generatie. Onmachtig om prijzen te winnen, zelfs tweemaal op rij niet in staat om de eindstrijd te halen. Nadat Blauw Wit vorig jaar tweemaal in de PKC-hal won en daarmee de Papendrechtse finale-entree dwarsboomde, trok dit jaar underdog Fortuna de titelfavoriet van de sokkel. Zes seconden voor het verstrijken van de officiële speeltijd schoot Nik van der Steen de bezoekers naar de verlenging, Richard Kunst redde nog wel het Papendrechtse hachje in de verlenging met twee treffers maar in de golden goal-ontknoping bracht Claire van Oosten de thuisploeg de genadeklap toe.

Kon Fortuna wederom onder de huid en in de hoofden van de thuisploeg kruipen zoals het tien dagen eerder ook lukte? Het coachduo Ard Korporaal en Damien Folkerts ontvouwde al meteen het tactisch plan door Marcel Segaar in de basis te laten starten naast schutter Nik van der Steen en de andere krachtige rebounder, Thomas Reijgersberg, meteen in te wisselen voor Joren van Nieuwenhuijzen. Spierballen onder de korf, vertragen in de opbouw, alle registers werden opengetrokken om de Papendrechtse machine, in Delft afgelopen zaterdag niet alleen op stoom maar ook op volle toeren gekomen, te ontregelen.

Evenwicht

Een tactiek die in elk geval zorgde voor een evenwichtig openingskwartier, waarin PKC uit alle macht zocht naar de juiste balans en moest zwoegen voor de doelpunten in een pittig fysiek duel waarin de bezoekers in eerste instantie het tempo bepaalden. In verdedigend opzicht liet aanvoerder Laurens Leeuwenhoek Marcel Segaar vaak los om zo de Delftse rebound te verstoren.

In het eerste deel bleek Mirjam Maltha de zwakke schakel aan Delftse zijde. In aanvallend opzicht lag zij, als ze zich in de punt waagde, totaal aan de ketting bij Nadhie den Dunnen die geen centimeter speelruimte weggaf. In verdedigend opzicht had Maltha geen vat op Zita Schröder, die haar uitverkiezing in het basisachttal boven Anita de Ridder waarmaakte.

De scorende inbreng van de vrouwen verschafte PKC uiteindelijk het (ruime) voordeel bij rust: tegenover de Papendrechtse ‘girl power’ met zes treffers stond een totaal gebrek aan scores van de Delftse vrouwen. De 11-7 voorsprong halverwege bleef tot tien minuten voor tijd (17-13) intact.

Opgedroogd

Intussen was echter de aanvalsinbreng van het vak van Richard Kunst volkomen opgedroogd. In de laatste tien minuten raakte PKC de controle volledig kwijt in het zicht van de haven. Ook een treffer van Richard Kunst in de voorlaatste minuut bleek niet de laatste stap naar de finale in de Ziggo Dome. Nik van der Steen mocht in de laatste aanval van de bezoekers blijven herhalen en knalde zes seconden voor tijd de 18-18 op het bord, waarna verlenging noodzakelijk was.

In de extra vijf minuten mocht Fortuna de bal uitnemen en waren het de gasten die opnieuw een mentale tik uitdeelden. Jessica Lokhorst scoorde met een draai in de lucht de 18-19 en toen Thomas Reijgersberg na een gewonnen reboundduel de 18-20 scoorde, leek PKC verslagen. Leek, want Kunst stond alsnog op. In iets meer dan anderhalve minuut scoorde hij niet alleen de aansluiter, maar drie seconden voor het tijd stelde hij – nadat arbiter Ronald Buis een gestolen ook een golden goal-beslissing veilig. Van Oosten deed daarin het beulswerk en maakte het sportieve drama voor PKC compleet.