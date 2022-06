Drechthopper kan vraag niet aan, Stroomlijn luidt noodklok

De Drechthopper is bedoeld voor mensen die door een beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. In het verleden mochten ook 75-plussers meerijden, maar sinds 1 januari 2021 is het voor ouderen, die niet in het bezit zijn van een Wmo-indicatie, niet langer mogelijk om met de Drechthopper te reizen. Ook werd de eindtijd vervroegd om de kosten te drukken.

Lees ook PREMIUM Dordrecht belooft duizend extra woningen voor senioren vanwege toenemende vergrijzing

Stroomlijn, de organisatie die het vervoer regelt, luidt nu de noodklok. De Drechthopper heeft te lijden onder een personeelstekort. Tijdens corona stond het vervoer stil en moesten mensen weg bij vervoersbedrijven. Zij hebben intussen andere banen gevonden en keren niet snel terug in de branche.

Daarnaast is er sprake van een hoog ziekteverzuim. Dat is de nasleep van corona: veel mensen hebben nog steeds klachten. Maar ook omdat er harder gewerkt moet worden door het personeelstekort vallen er mensen uit. De problemen spelen niet alleen bij de Drechthopper. Ook de Wijkhopper - voor korte ritten - staat onder druk.

Files zijn terug

Sinds de afschaffing van de coronamaatregelen wordt er weer volop gebruik gemaakt van het doelgroepenvervoer. De vraag is groter dan het aanbod. Ook staan de bussen weer vaker en langer in de file. ,,We verwachten dat dit probleem groter wordt’’, zegt directeur Lisette de Lijster de Raadt van Stroomlijn, die vraagt om begrip.

Niet alleen de Drecht- en Wijkhoppers hebben last van de ontstane situatie. Ook het vervoer naar dagbestedingslocaties komt in de problemen. Daar is ook sprake van vertraging in ophaal- en reistijden. De gecontracteerde aanbieders dagbesteding van de sociale dienst worden hierover apart geïnformeerd.

Quote Het gaat mij ontzettend aan het hart Lisette de Lijster de Raadt, Directeur Stroomlijn

De Lijster de Raadt maakt zich zorgen om het welzijn van de reizigers. ,,Het is vreselijk dat onze klanten vaak langer op hun vervoer moeten wachten en daardoor te laat komen op voor hen soms heel belangrijke afspraken. Dat gaat mij ontzettend aan het hart.’’

,,Na twee jaar stilstand door corona lijkt het wel of álles is veranderd in de wereld’’, vervolgt ze. ,,Het personeelstekort in de samenleving laat zich ook voelen in het doelgroepenvervoer van de Drechtsteden. Wat er op Schiphol en bij de NS gebeurt, dat merken wij zelf ook.’’

Daluren

Vanwege de problemen moesten reizigers hun rit al vier uur van tevoren aanvragen. Nu worden zij ook verzocht zoveel mogelijk in de daluren te reizen. Dit zijn de uren tussen 10.00 uur en 16.00 uur en na 18.00 uur. Tijdens de spits is het erg druk op de weg. En op deze manier wordt het vervoer ook meer over de dag verspreid.

Ook krijgen gebruikers het advies hun rit zo lang mogelijk van tevoren te bestellen. Wie écht ergens op tijd moet zijn, bijvoorbeeld vanwege een begrafenis, kan een zogenoemde ‘Zo spoedig mogelijk rit’ boeken. ,,Maar voor alle zekerheid kunt u voor zo’n rit misschien tijdelijk een familielid of buurman/buurvrouw vragen om u te helpen’’, zegt de Sociale Dienst Drechtsteden in een Q&A op de website.

Intussen werkt Stroomlijn aan een oplossing. Een nieuw automatisch routeplansysteem moet bijdragen aan een goede planning. Verder probeert de organisatie extra personeel aan te trekken, terwijl ‘daar eigenlijk geen ruimte voor is’ op de krappe arbeidsmarkt.

,,We doen iedere dag ons uiterste best, er wordt veel van onze mensen gevraagd en dat mag ook. Wij zijn er tenslotte voor de inwoners van de Drechtsteden die ons nodig hebben. Maar als het niet lukt, dan moeten we met elkaar kijken hoe we het wél voor elkaar kunnen krijgen’’, aldus De Lijster de Raadt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.