Drechtsteden telt 92 beroepen waar mensen werkgever voor het uitkiezen hebben, Gorinchem 86

Groot opleidings­cen­trum naar Dordt om technici alles over reparatie van warmtepom­pen en airco's te leren

Het is voor de Drechtsteden misschien wel een geschenk uit de hemel. Technische opleider ROVC heeft deze week haar intrek genomen in een pand aan de Calandstraat in Dordrecht en verwacht in het nieuwe TechCenter jaarlijks duizenden arbeidskrachten bij en om te scholen. Juist in een tijd waarin een schreeuwend tekort aan technici is.