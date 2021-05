Drechtsteden wacht zomer vol verkeersellende: werkzaamheden op drie plekken tegelijk

,,Alle werkzaamheden waar we al een tijdje mee bezig zijn, komen nu samen. We kiezen er bewust voor om dat in de vakantieperiode te doen. Dat is de meest verkeersluwe tijd, waardoor de minste mensen er last van hebben. We kiezen expres voor deze korte klap, anders moeten we het werk uitsmeren over een langere periode. Nu is er relatief kort ellende.’’