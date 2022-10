Drechtsteden zitten gunstig met energieverbruik; Molenlanders wacht hoge rekening

FC Dordrecht kan niet stunten tegen kwakkelend FC Groningen; eerste ronde weer eindstati­on

FC Dordrecht mag dan de laatste weken in uitstekende doen zijn in de KKD, een stunt tegen het in de eredivisie kwakkelende FC Groningen zat er woensdagavond niet in. De gasten uit het hoge noorden overleefden de eerste ronde van het toernooi om de TOTO KNVB Beker vrij eenvoudig: 0-3.

19 oktober