Drechttunnel in 2017 bijna dagelijks dicht

'Hier wordt ook in de hospice geleefd'

27 mei Heleen Alblas is zeventien jaar vrijwilliger in het Spectrum Hospice De Patio. Het Dordtse sterfhuis, kortweg de Patio of de hospice genoemd, is er niet in de eerste plaats voor die laatste gang naar het kerkhof. ,,De Patio is er juist om binnen de mogelijkheden het leven in de laatste weken zo bewust en plezierig mogelijk te leven. Mensen bloeien op door de aandacht die ze hier krijgen.’’