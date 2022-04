Drie daders op scooters bedreigen 17-jarige jongen met mes en beroven hem van waardevolle spullen

Mogelijk vierpartij­en­co­a­li­tie in Hen­drik-Ido-Am­bacht (en dít zijn de partijen waar het om gaat)

In Hendrik-Ido-Ambacht gaan SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA een ‘verdiepend gesprek’ aan met de VVD om te kijken of een coalitie met vier partijen haalbaar is. Dat is de uitkomst van een verkennende ronde, waarin de drie partijen hebben gesproken met de PvdA en de VVD.

22 april