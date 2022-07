Drie jonge kinderen en man gewond bij nachtelijk familiedrama in woning, 39-jarige vrouw aangehouden

met videoIn een woning in de Seringenstraat in Dordrecht heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn een man en drie jonge kinderen gewond geraakt. Een 39-jarige vrouw is opgepakt. De recherche is nog bezig met onderzoek naar het familiedrama. De complete straat is afgezet.

De jonge slachtoffers zijn alle drie jonger dan 10 jaar, de man is 53. Wat precies de relatie is tussen alle slachtoffers en de aangehouden vrouw is nog niet bekend. Buren vertellen dat er een gezin met een zoontje in het huis woont. Daarnaast waren er nog twee andere jongetjes in de woning, waarschijnlijk neefjes die aan het logeren waren. Er waren inderdaad twee logés aanwezig in het huis, bevestigt de politie.

Een buurvrouw zag slachtoffers in de achtertuin zitten, nadat ze wakker was geworden van alle hulpdiensten in de straat. De slachtoffers zaten met foliedekens om zich heen, voordat ze per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. ,,De jongetjes zijn als eerste weggebracht”, weet ze te vertellen. Kort daarvoor hebben andere buren uit de straat eerste hulp verleend aan het gezin, voordat de hulpdiensten in groten getale in het doorgaans rustige wijkje arriveerden.

‘Een heel normaal gezin’

Het drietal zou er nog maar kort wonen, een klein jaar, volgens een van de buren. Hij vertelt dat het om ‘een heel normaal gezin’ gaat, dat ‘gewoon meedraaide in de wijk’. De twintiger weet wel te vertellen dat er de afgelopen maand vaker hulpdiensten op de stoep hebben gestaan bij het gezin. In ieder geval tot twee keer toe een ambulance voor de bewoonster, waarvoor is niet bekend.

Donderdagnacht ging het dus écht mis. Rond half twee ’s nachts kwam bij de hulpdiensten een melding over het steekincident binnen. Vervolgens zijn zij met groot materieel uitgerukt richting de Dordtse wijk Dubbeldam. Twee traumahelikopters, zes of zeven ambulances, de brandweer en meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse.

Volledig scherm In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er in de Seringenstraat in Dordrecht een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. © Fotopersburo Busink

Bij de woning troffen hulpdiensten meerdere slachtoffers uit een gezin aan. De politie schermde de woning met witte doeken af toen de drie jonge slachtoffers naar buiten werden gebracht. De kinderen en een man zijn met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw, die nog in de woning aanwezig was en niet ernstig gewond raakte, is ter plekke aangehouden als verdachte in de zaak.

Onderzoek

Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, is vooralsnog onduidelijk. De politie doet daar momenteel onderzoek naar. ,,We onderzoeken de toedracht en de rol van de personen. Ook de recherche is aanwezig. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen”, aldus een politiewoordvoerder. Ook over de toestand van de slachtoffers kan de politie weinig zeggen. ,,Het is een heel trieste situatie, maar we weten op dit moment nog niet wat precies de medische situatie van de slachtoffers is.”

Vrijdagmorgen wemelt het nog van de politie in de straat. In alle vroegte lopen onderzoekers in witte pakken de woning nog in en uit, om alles in en om de woning vast te leggen en te achterhalen wat zich precies heeft afgespeeld in het huis.

Grote impact

Burgemeester Wouter Kolff laat weten geschrokken te zijn van het incident. ,,De impact is altijd extra groot als er kinderen betrokken zijn. Laten we hopen op positief nieuws over ieders letsel.’’

Omdat het incident midden in een woonwijk plaats heeft gevonden, is voor buren slachtofferhulp beschikbaar, zo laat de politie weten. Mensen die informatie willen delen, zijn welkom bij het onderzoeksteam van de politie.

Volledig scherm Het onderzoek naar de steekpartij is ’s morgens nog in volle gang. © Fotopersburo Busink

Volledig scherm In Dubbeldam zijn in de nacht van donderdag op vrijdag drie kinderen en een man gewond geraakt bij een steekpartij. © Fotopersburo Busink

