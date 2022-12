Drie keer is scheepsrecht: Café Bagatelle III weer dicht vanwege zorgen om veiligheid na liquidatie

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht heeft Café Bagatelle III opnieuw gesloten. Het is de derde keer dat hij de tent aan het Van Oldebarneveltplein sluit, omdat hij zich zorgen maakt over de veiligheid na de liquidatie van Remsley Eisden (36).

Het café kwam in beeld na de brute moord. Het slachtoffer kwam kort voor de liquidatie op 16 oktober uit het café voordat hij in zijn auto onder vuur werd genomen. Remsley overleed ter plekke. Vorige maand hield de politie een 49-jarige man uit Sliedrecht aan die verdacht wordt van betrokkenheid bij de liquidatie.

Quote Onschuldi­ge bezoekers of omstanders kunnen het slachtof­fer worden van ernstig geweld Wouter Kolff

De politie heeft sterke signalen dat de exploitant van het café op een lijst om geliquideerd te worden staat. ‘Op basis van de informatie van de politie en het openbaar ministerie is het niet denkbeeldig dat, naast deze personen, ook onschuldige bezoekers of omstanders het slachtoffer worden van ernstig geweld’, zegt Kolff in een persbericht van de gemeente. ‘Veiligheid gaat boven alles.’ Met de sluiting wil de burgemeester bezoekers beschermen en de openbare orde herstellen.

Het is de derde keer dat Kolff de boel sluit. De eerste keer was kort na de moord, maar eind oktober was er volgens hem geen reden meer om het café langer dicht te houden. De heropening was niettemin van korte duur, want op 9 november bleek uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) aan de politie dat het leven van de café-eigenaar mogelijk in gevaar is.

Kort geding

Twee dagen later moest het café andermaal dicht op last van de burgemeester. De café-eigenaar spande vervolgens een kort geding aan. In het vonnis oordeelt de rechter dat de informatie die Kolff in de procedure bij de rechtbank prijsgaf ‘te summier’ is om sluiting van het café op te baseren. Onduidelijk was waar de informatie over de dodenlijst vandaan kwam en hoe betrouwbaar die was.

Ook zag de rechter geen verband tussen de dodelijke schietpartij en de informatie van TCI over de café-eigenaar. De burgemeester beschikt over een uitgebreid politierapport, maar wilde vertrouwelijke informatie niet met de voorzieningenrechter delen, ook niet als deze gegevens niet verder verspreid zouden worden. Bagatelle III mocht, tot afgrijzen en teleurstelling van Kolff, daarom weer open.

Nu gaat de deur dus opnieuw op slot, voorlopig tot maandag 9 januari. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken en beoordeeld.

