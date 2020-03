Drie mannen uit Den Haag aangehouden na vondst van hennepplantage in Nieuw-Lekkerland

CORONAVIRUS LIVE: Deze maatrege­len nemen de Drechtste­den in verband met het coronavi­rus

16:44 Het kabinet heeft donderdag in verband met het coronavirus drastische maatregelen genomen. Dit heeft ook gevolgen voor de Drechtsteden. Volg de ontwikkelingen in de regio in ons blog. Lees hier meer over het coronavirus in de Drechtsteden. Dit artikel wordt gedurende de dag geüpdatet. Mist u iets? Tip de redactie: dd.redactie@ad.nl.