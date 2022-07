Drie partijen willen Dordts Wintercircus organiseren, maar wie het wordt blijft nog maanden de vraag

Onrechtvaardig. Zo noemt André de Vries (VSP) de situatie. Er zou namelijk eerst in april bekend worden gemaakt wie de vergunning voor het Wintercircus zou krijgen. Vervolgens werd het uitgesteld tot juni en nu is de termijn verschoven naar september. ,,Je kunt pas na de vergunning afspraken maken met sponsoren en artiesten en ook dan pas een aanvraag voor subsidie doen. Wij zijn van mening dat je als je pas in september weet dat je een circus in december kunt houden, dat je dat niet redt’’, concludeert De Vries.