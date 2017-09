,,Momenteel treffen drinkwaterbedrijven nog te vaak stoffen aan bij hun innamepunt waarvan niet helder is wat voor soort stof het is, welke eigenschappen de stof heeft en wat de bron is,’’ aldus Vewin die dat onaanvaardbaar vindt. De organisatie wil dat de Nederlandse overheid de industrie dwingende regels oplegt. ,,We willen dat alle bedrijven die lozen een actieve informatieplicht krijgen. Bedrijven moeten in de toekomst melden aan de drinkwaterbedrijven wat zij lozen, en in welke hoeveelheden en in welke combinatie met andere stoffen'', aldus een zegsvrouw van Vewin. ,,Dan weten we bij een innamepunt waar we op moeten letten. Dit voorkomt risico’s.''



Vewin heeft ook zware kritiek op de Nederlandse vergunningverlening. Zij stelt dat de praktijk van vergunningverlening in Nederland veel beter kan en moet. ,,Uit een rapport van Royal Haskoning DHV blijkt dat de rolverdeling van verschillende overheden onduidelijk is en dat bij betrokken instanties niet altijd voldoende capaciteit en kennis beschikbaar zijn. Het is van belang dat het ministerie en bevoegde gezagshebbers voor deze punten een concreet verbeterplan maken.’’