Droomkoppel Sonny en Dylan al meer dan een halfjaar gelukkig getrouwd: ‘Dit was de ultieme relatietest’

Glunderend zit het droomkoppel van dit seizoen, Sonny en Dylan, aan de eetkamertafel in Sonny’s appartement in Dordrecht. Dylans hand gaat liefkozend over de arm van zijn man. Af en toe werpen ze elkaar een vluchtige, verliefde blik toe. De ontknoping van het ringmoment, het moment waarop de koppels van Married At First Sight (RTL) beslissen of ze doorgaan met het huwelijk of gaan scheiden, is afgelopen week uitgezonden op televisie.