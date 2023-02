Drugsdealer (21) met 286 zakjes harddrugs aangehouden

Vaccineren tegen corona nu ook in Strijen

Nog niet of niet volledig gevaccineerd tegen corona? GGD Zuid-Holland Zuid heeft nu ook een tijdelijke vaccinatielocatie geopend in Dorpshuis Streona in Strijen. Wie wil, kan hier elke maandag- en dinsdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur terecht voor een coronavaccinatie.

31 januari