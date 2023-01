Drugssoldaat sluit strafdeal met justitie en mag toch zwijgen: ‘35.000 euro in cokehandel een fooitje’

Bijzonder: rechter in Rotterdam akkoord met deal tussen aanklager en drugssmok­kel­ver­dach­te

Fatjom M. (29) heeft vier jaar gevangenisstraf gekregen vanwege cocaïnesmokkel, maar dat is niet het bijzonderste aan de uitspraak vandaag van de Rotterdamse rechter. Dat was de totstandkoming van het vonnis; om een langdurig proces te voorkomen, hadden advocaat en het Openbaar Ministerie een deal gesloten over de straf. De rechtbank is daar nu mee akkoord.

