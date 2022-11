Dubbelsteynlaan West blijft gemoederen bezighouden: ‘Vóór aanpassingen was het veiliger dan nu’

De Dubbelsteynlaan West in Dordrecht blijft de gemoederen bezighouden. Eerder paste de gemeente de wegversmalling aan na klachten van fietsers. ,,Maar voor de aanpassingen was het er veiliger dan nu.’’

Het regende klachten in augustus, nadat de gemeente wegversmallingen had aangebracht op de weg in Dubbeldam. Fietsers moesten die links passeren, omdat aan de rechterkant geen plek was. Gevolg was dat ze telkens naar het midden van het wegdek moesten uitwijken, waar ook auto’s rijden.

Wegversmallingen smaller

Daarom werden de wegversmallingen zelf smaller gemaakt, waardoor fietsers er aan de rechterkant langs konden. Probleem opgelost, zou je denken, maar niets is minder waar. Zo vond er vorige week nog een ongeval plaats. Wethouder Rik van der Linden voelt echter niets voor cameratoezicht, zoals de Verenigde Senioren Partij dinsdagavond tijdens een vergadering in het Stadskantoor voorstelde.

Wel zegde hij toe dat er binnenkort een systeem wordt neergezet dat registreert of iemand te hard rijdt. Als dat het geval is, dan verschijnt er een boze smiley. Wanneer iemand zich wel aan de snelheid houdt, wordt dat gedrag beloond met een blije smiley. ,,En we zien overal dat dat leidt tot aangepast gedrag’’, aldus Van der Linden.

Nog even gas geven

Die moet echter nog harder aan de bak, want volgens Wim van der Kruijff (CDA) is de situatie nog steeds knudde daar. ,,Automobilisten geven extra gas om als eerste bij de asverspringing te zijn. Volgens omwonenden was het voor de aanpassingen veiliger dan nu.’’

Van der Linden: ,,Overal in het land werkt dit. Dit doen we juist omdat er te hard gereden wordt. Als het dan niet veiliger wordt, dan kunnen we beter alles weghalen. Maar dat zou ik een heel rare maatregel vinden.’’

