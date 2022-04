Een avond over strips, muziek en ‘coming of age’

COLUMN Niks mis mee: een raad met meer ‘inbreng’

Het is altijd wel weer een dingetje hoor, zo’n formatie. Een verkiezingsuitslag is immers vaak voor velerlei uitleg vatbaar en uiteindelijk wil je de keuze van de kiezer (lees in dit geval: zij die wél de moeite namen om naar de stembus te gaan) natuurlijk zoveel mogelijk recht doen.

6 april