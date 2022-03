Een dove scheids of een slimme smoes achteraf?

DE STARTER Gijs begon een onderne­ming in ‘levende daken’: ‘Zo verleng je als het ware je tuin’

Hij had een goedlopende onderneming in asbestinventarisatie, maar Gijs Bregman besloot het roer om te gooien. Sinds een jaar richt hij zich met Viridi Tectum op het vergroenen van daken met sedum. ,,Ik geloof er echt in, anders was ik er niet aan begonnen.”

7 maart