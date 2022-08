Een drankje, een dansje en ondertussen naar kunstenaars kijken op Groothoofd: ‘Het is een succes’

Het is in principe geen verkoopmarkt, het evenement Kunsthoofd. Kunstenaars verzamelen zich. Schilders, tekenaars, mensen met glas, hout of steen. Ze doen waar ze goed in zijn, en geïnteresseerden kunnen kijken. Elke zondag zijn er zo'n twintig artiesten, die zeker niet te beroerd zijn om tekst en uitleg te geven. De bedoeling van Kunsthoofd is dan ook om kunst onder de aandacht te brengen. Volgens Zantman lukt dat. ,,Je merkt dat mensen er extra veel zin in hebben.’’