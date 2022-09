Een e-bike? Wilma (86) uit Dordrecht fietst Elfstedentocht op gewone fiets

Sjan (85) moest van geen fietshelm weten... tot ze na een botsing met een auto in het ziekenhuis belandde

DRUNEN - Het is een onding en het helpt met een beetje pech ook je kapsel nog om zeep. Maar toch... de groep ouderen die zich woensdag in Drunen bij liet praten over nut en noodzaak van de fietshelm raakte grotendeels overtuigd. ,,Een ongeluk zit in een klein hoekje.”

