Een eind aan te hard rijdend verkeer en verwarrende situaties? Beruchte Dordtse rotonde wordt aangepast

TOTO KNVB BEKER Fabian Korporaal met Kozakken Boys tegen oude club ASWH: ‘Hoe kan dat nou, die kans is zo klein’

Op het Ambachtse sportpark Schildman staan dinsdagavond ASWH en Kozakken Boys tegenover elkaar voor een duel in de tweede voorronde van de TOTO KNVB Beker. Kozakken Boys stroomt als clubs uit de Jack’s League nu pas in, ASWH was in de eerste kwalificatieronde vrijgeloot.

10:55