Een excursie over de suikerindustrie: ‘Dordrecht dankt groot deel van zijn rijkdom aan de slavernij’

Onderzoek naar rol van Dordts stadsbe­stuur in slavernij: ‘Als we excuses maken, moeten die oprecht zijn’

Over driekwart jaar moet duidelijk zijn wat de rol van het stadsbestuur van Dordrecht is geweest in het slavernijverleden. Burgemeester en wethouders laten daar onderzoek naar doen. ,,Daar is eigenlijk heel weinig over bekend.’’