Een hypocriet plan B voor een hypocriet kabinet

COLUMN Ben ik hier nou écht of maakte ik zojuist een tijdreis?

Een wandeling met Blafmans, die vaak de koers bepaalt, deed me eerder deze week in de Rozenhof belanden en hoewel ik daar natuurlijk al vaker in mijn leven heb rondgelopen ben ik toch elke keer weer een tikkie beduusd van het visuele sprookje dat ik daar aantref. Misschien een malle vergelijking, maar dat heb ik ook altijd als ik in Luxemburg kom… ben ik hier nou écht of maakte ik zojuist een tijdreis?