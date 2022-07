Een ijsje eten met de verkopers van de weekmarkt: ‘Altijd geweldige klanten hier’

Dit keer sprak ze met een aantal verkopers van de weekmarkt: Collin van Kaashandel van Bemmel, Harry met dochter Anouk van Harry’s Notenbar, Bart, Anne, Hilde en Daniëlle van Groente & fruit Bart Apart én Olof en Edward van Olof’s Aardappelhandel.

Even vragen aan de marktverkopers van de weekmarkt

Jullie staan op diverse weekmarkten door het land, welke springt er qua sfeer voor jullie uit? “Dordrecht natuurlijk!”, klinkt het in koor en met luid gelach. “Altijd geweldige klanten hier.”

Zo te merken kunnen jullie het als marktkraamhouders onderling ook goed met elkaar vinden? Bart: “Dat klopt, we maken de markt met elkaar. We hebben allemaal een leuke ploeg achter de kraam.”

Voor de lezers van indebuurt hebben jullie iets lekkers te verloten. Vertel! Collin: “Met al dit lekkers willen we de lezer graag kennis laten maken. We stellen dan ook een aantal producten beschikbaar. Een marktpakket met onder andere een stuk Noord Hollandse kaas uit eigen rijping, een bakje zomerkoninkjes (aardbeien), een notenpakket en een paar kilo aardappelen. Meedoen dus!”

Met wie wil jij wel eens een ijsje eten en wat is je favoriete smaak?

De groep kijkt gniffelend naar Danielle en wijzen daarna nadrukkelijk op de viskraam elders op het plein. “Van haar weten we het wel.”



Danielle: “Inderdaad, ik wil wel met mijn vriend een stracciatella ijsje eten.” Tussen Daniëlle en de visverkoper aan de overkant is de liefde overgeslagen. Ze zijn dan ook een ‘marktsetje.’



Edward wil samen met Olof een ijsje halen en houdt van de smaak Oreo. Olof wil samen met zijn favoriete klant Betty een ijsje eten en Bart gaat voor, hoe kan het ook anders, de aardbeiensmaak.



