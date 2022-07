Een ijsje eten met Mette en Elise van Pluktuin Dordrecht: ‘De pluktuin kan nog niet open’

indebuurtJip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze zomer gaat ze een ijsje eten met verschillende (on)bekende gezichten uit Dordrecht.

Dit keer sprak ze met: Mette Cordes en Elise Dekker. In de zomer hebben zij samen met de familie een Pluktuin. De Pluktuin Dordrecht bevindt zich op Landgoed Merwezigt aan Kromme Zandweg 73.

Even vragen aan Elise en Mette

Even voorstellen…

Mette: “Ik ben Mette, 46 jaar, en van beroep poliklinisch assistente op de KNO-poli in het ziekenhuis in Dordrecht. In de zomermaanden help ik mee met het reilen en zeilen in de pluktuin.”

Elise: “Ik ben de moeder van Mette, 74 jaar, en voormalig schooljuf. Inmiddels ben ik al jaren vrijwilligster bij de Wereldwinkel. In de zomer begeleid ik onder andere de onkruidgroep in de pluktuin.”

Wat houdt de onkruidgroep in?

Elise: “Een pluktuin van 2,5 hectare komt niet kant en klaar uit de lucht vallen. Eerst wordt de grond voorbereid en daarna ingezaaid. Terwijl de bloemen opkomen, moeten we dagelijks in de gaten houden dat het onkruid ze niet verstikt.”

Mette: “Omdat wij niet met chemische middelen werken, moet het onkruid handmatig verwijderd worden. Dat is een flinke klus. Mijn moeder heeft de onkruidgroep onder haar hoede. Dat zijn mensen die vrijwillig meehelpen dit te verwijderen.”

Wanneer is de tuin plukklaar en mogen bezoekers losgaan?

Mette: “Ja, dat is een goeie vraag. Het plukseizoen loopt van half juli tot oktober, maar helaas willen de bloemen dit jaar niet opkomen vanwege het onkruid. We kunnen eigenlijk nog wat onkruidplukkers gebruiken. Het is leuk werk. Je kunt ’s avonds voor een paar uurtjes even je hoofd leegmaken en lekker buiten bezig zijn.”

Elise: “Waarschijnlijk gaan we het niet halen om half juli open te gaan. Je kunt de bloemen nu eenmaal niet uit de grond kijken. Het is zelfs de vraag of het dit jaar wel gaat lukken. Het blijft toch de natuur hè!”

Met wie zou jij wel eens een ijsje willen eten en wat is je favoriete smaak?

Elise: “Met mijn ouders die inmiddels overleden zijn. En dan een malaga ijsje in een hoorntje. Ook gelijk beter voor het milieu”, grapt ze.

Mette: “Ja leuk, met opa Wim! Die zou hier helemaal in zijn element geweest zijn. Hij hield zo van tuinieren. Ik ga voor een bakje met drie bolletjes, want ik kan ik niet kiezen tussen de smaken banaan, pistache of watermeloen.

