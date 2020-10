Eén jaar cel voor mislukte overval op René van der Gijp

Gloednieuw winterter­ras van Stadscafé moedwillig vernield: ‘Bizar dat dit in deze tijd gebeurt’

27 oktober Het winterterras van Stadscafé Rijke & Zn op het Scheffersplein in Dordrecht is zondagavond vernield. Op camerabeelden is te zien hoe een man windschermen en houtwerk opzettelijk stukmaakt. Dat in een toch al loodzware tijd voor horeca-ondernemers. ,,We staan al stil en dan voelt iemand zich genoodzaakt dit te doen.’’