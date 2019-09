Een jaar na het familiedrama in Papendrecht: ‘We zullen nooit precies weten hoe het is gebeurd’

Toen de Rotterdamse officier van justitie Dedy Woei-A-Tsoi twee weken geleden hoorde van de schietpartij in de Dordtse Heimerstein gingen haar gedachten automatisch terug naar precies een jaar geleden. In exact dezelfde maand en op slechts 11 kilometer afstand vond in Papendrecht een soortgelijk familiedrama plaats. Vader Heng (32) vermoordde op 22 september zijn beide kinderen en ex met een mes, stichtte brand in de woning en bracht zichzelf om het leven. Het onderzoek dat volgde stond onder leiding van de ervaren Woei-A-Tsoi. Het werd een zaak die ze de rest van haar leven niet meer zal vergeten.