Een klant met dementie? Zo leert Arie (73) de kapper, kassière en biebmedewerker hoe daarmee om te gaan

Eén op de tien senioren heeft naar schatting in 2050 dementie: deze gemeenten worden het meest getroffen

Ruim één op de tien senioren in Brabant heeft in 2050 dementie. Dat is er nu nog ongeveer één op de veertien. Gemeenten waar naar verwachting relatief veel ouderen te kampen krijgen met klachten zijn Meierijstad en Oisterwijk. De gemeenten Gilze en Rijen en Reusel-De Mierden komen er vermoedelijk beter vanaf.