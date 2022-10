Een ‘knarrenhof’ in Dordt? ‘Voorkomt eenzaamheid en is goed voor de doorstroming van de woningmarkt’

Burgemees­ter sluit café vanwege fatale schietpar­tij in Dordrecht

Burgemeester Kolff heeft café Bagatelle III aan de Thorbeckeweg in Dordrecht gesloten voor minstens twee weken. In de nacht van zaterdag op zondag vond een schietincident plaats in de nabij gelegen Van den Tempelstraat. Hierbij is een 36-jarige man om het leven gekomen.

