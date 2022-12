Een ton om leerlingen te voorzien van goede schoolmaaltijd

Met deze bijdrage loopt de gemeente alvast vooruit op de 100 miljoen euro die het kabinet heeft toegezegd voor gratis maaltijden op scholen in kwetsbare wijken. In Dordrecht begon Nobel’s Brood na de zomer met het uitdelen van belegde boterhammen op drie basisscholen in de stad. Dit omdat het bedrijf was geraakt door het dat steeds meer kinderen met een lege maag in de klas zitten omdat hun ouders onvoldoende geld hebben om hen driemaal daags te voeden.