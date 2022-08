Een vaarcursus voor ‘beginners’ op de rivieren…

Ik vertel u niks nieuws als ik stel dat Dordrecht en water onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ruim een jaar geleden mocht ik, in opdracht van het museum Hof van Nederland, meewerken aan een serie reportages over Dordtenaren en hun band met het water en eerlijk gezegd was het een koud kunstje om hiervoor (het werd een tentoonstelling) geschikte ‘gesprekspartners’ te vinden: een oud-brugwachter, iemand van het Waterschap, een boswachter in de Biesbosch, een watersporter, een beroepsvaarder… ze waren snel gevonden en vertelden vol passie over hun hobby of professie.