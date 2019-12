Een val in een ravijn werd de 27-jarige Thomas fataal: ‘Ergens wist ik dat hij niet terug zou komen’

Thomas kijkt recht de camera in. Zijn ogen staan droef, licht wanhopig. Geeft hij op? Een blauwe deken strak om zich heen gevouwen. Het is de laatste selfie op zijn telefoon. ,,Hij had honger, dorst, hij is ziek. Hij wist dat hij ging sterven", zegt vader Ton Wierks. Ergens in de vier dagen na de selfie komt Thomas te overlijden.