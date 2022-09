Een van de oudste en bekendste Ierse folkgroepen komt in november naar Landvast

Van de vijftien concerten die ze geven is er één in Alblasserdam. Op 20 november staan ze in cultureel centrum Landvast. De ticketverkoop is begonnen. De band, die bij oprichting bestond uit de broers Eddie, Paul, George en Finbar Furey, aangevuld met Davey Arthur, timmert al 44 jaar aan de weg. Alleen Eddie en George zitten nu nog in The Fureys. De band brengt traditionals, balades en jiggles op vooral akoestische instrumenten.