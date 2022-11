Eerste 78 van de 400 woningen in Dordts Buiten gaan in de verkoop

COLUMN Het gedrag van trainer Marco van Rijn langs de lijn was wel het meest stuitend

De wekelijkse gang naar de regionale voetbalvelden leidde me afgelopen zaterdag naar een van de meest schilderachtige sportparken die de regio nog steeds rijk is. Want De Schans, de thuishaven van eersteklasser De Zwerver, is een accommodatie waar de nostalgie vanaf druipt.

10:36