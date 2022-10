Eerste regenboogpad in Papendrecht komt eraan, en snel ook

Samen met mosselen en watervlooi­en bewaakt dit lab in de Biesbosch de kwaliteit van ons drinkwater

Verscholen in de Biesbosch, op een plek die alleen vanaf een rondvaartboot is te zien, gebeuren grote dingen. Waar we dagelijks profijt van hebben en waarmee we absoluut niet zonder kunnen. En waarom hebben ze er mosselen en watervlooien in dienst?

2 oktober