Eerste van vele avonden Parkies komt er maandag aan: dit is het programma

Een groep van zes jonge artiesten, onder de noemer Straatwaarde , trapt de eerste maandag af. Volgens de website van Brand Parkies wordt dat een optreden met veel ‘herkenbare hits’ en ‘speciale effecten’. In week twee treedt A Band Balled Friday op. Wederom een zeskoppige band. De mannen hebben zomerse muziek, en toegankelijke nummers in huis; typisch Parkies.

Nieuwe zangers, oude bekenden

Op de derde maandag, 25 juli, is het de beurt aan zeker geen onbekende naam; The Handsome Poets. De musici stonden onder andere op Pinkpop en Concert At Sea, maar zijn ook een Parkies-klassieker. Een week later is Radio Negra present. Door de organisatie omschreven als ‘een bende gepassioneerde muzikanten die je meeneemt op een reis vol multiculturele vibes’.