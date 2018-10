Minderjarige Dordtenaren horen celstraf eisen voor mishandeling na afspraak via dating-app Grindr

De slachtoffers werden tijdens het paasweekeinde - tussen vrijdag 30 maart en zondag 1 april - afzonderlijk van elkaar naar een plek in Dordrecht gelokt. De vier minderjarigen, die niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest, maakten deel uit van een grotere groep verdachten, onder wie enkele volwassenen. De slachtoffers werden door meerdere verdachten geslagen, geschopt en uitgescholden. Persoonlijke spullen werden vernield en de slachtoffers werden uiteindelijk ook achterna gezeten door de verdachten.

Voor bedachten rade

De mishandeling van de slachtoffers is volgens het Openbaar Ministerie (OM) met voor bedachten rade geweest. Toch beperkt het OM zich in dit geval tot het bekend maken van de juridische beoordeling van de zaak en de eisen die hieruit voortvloeien. Het stelt zich ervan bewust te zijn dat 'de mishandeling destijds veel maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt, vooral omdat het motief gelegen zou zijn in de homoseksuele geaardheid van de aangevers.'

Heftig

De verdachten wilden volgens het OM op criminele wijze geld verdienen. 'Met drugs, geweld of chantage. Dat was het plan, de gevolgen van dit plan waren in het hele land merkbaar. De incidenten vonden immers in twee nachten na elkaar plaats, de afspraken waren via Grindr gemaakt en het geweld was heftig', aldus de persverklaring van Justitie.