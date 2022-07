Elke week koopzondag in vernieuwde winkelcentrum Sterrenburg? ‘Klanten zitten erom te springen’

Nog geen lege schappen in de supermark­ten: ‘Maar dit moet niet lang meer gaan duren’

Supermarkten in de regio ondervinden nog geen last van de blokkeeracties van de boeren bij distributiecentra. Waar consumenten in supermarkten in delen van het land tegen lege schappen aanlopen, zijn die in de Drechtsteden nog goed gevuld. ,,Maar als dit nog langer aanhoudt, worden verse producten wel moeilijker verkrijgbaar.”

