Els en Harrie van melkveebedrijf en boerderijwinkel Els-Hoeve: ‘Boer ben je 24/7’

Wie naar het randje van Dordrecht gaat, ziet aan de Elzelingenweg 4 een groot bord van boerderijwinkel Els-Hoeve staan. Een vlag met de tekst ‘Boeren van Dordt’ wappert in de wind. De vlag betekent dat mensen hier terecht kunnen voor verse producten van het Eiland van Dordrecht. Dat is bij de Els-Hoeve zeker het geval.

Opstaan om 5 uur

Harrie en Els wonen op deze prachtige plek in Dordrecht. Ze hebben 25 hectare land en 55 koeien en jong vee. Iedere dag staan ze om 05.00 uur op om de koeien te melken. “Weliswaar gebruiken we een melkrobot, maar we controleren altijd of het goed gaat met de beesten”, vertelt Harrie. “Om zeven uur is het tijd voor het ontbijt en vandaag eindigt de dag om tien uur ’s avonds, omdat de grasbalen van het land gehaald worden.” Daarna is het tijd om naar bed te gaan, maar niet voordat Harrie nog even bij het vee is gaan kijken. “Boer ben je 24/7, elke dag van de week. Het is mijn leven en hobby.” Op vakantie gaat het stel nooit. “Soms gaan we een middagje fietsen”, vertelt Els. “Dat voelt dan alsof je een week met vakantie bent geweest. We genieten hier samen enorm van.”

Jeugdliefde

Els en Harrie komen beiden uit een boerengezin. In haar jonge jaren kwam Els stage lopen op de boerderij van Harries ouders. “Hoe dat is gegaan tussen ons?”, vraagt Harrie lachend. “Els is mijn jeugdliefde. Ik zag haar aan het werk en van het één kwam het ander. We kregen een zoon en dochter en ik kon de hoeve van mijn vader overnemen.”

Els-Hoeve

Voor de jaren vijftig kon je in dit gebied alleen met een bootje komen. Daarna is het drooggelegd en werd het gebied van wegen voorzien. “De naam van de boerderij is ontstaan, omdat deze omgeven was door grote sloten: de Noorder-, Midden-, en Zuiderelssloot. Dat mijn vrouw Els heet is puur toeval.”



De tekst gaat verder onder de foto >>

Volledig scherm Het welkomstbord is niet te missen. © Loes van Zanten

Weldadige rust

Ik wandel met Harrie mee over het erf. We nemen een kijkje in de boerderijwinkel en bij de koeien. Als ik een poosje over het erf loop, merk ik dat de weldadige rust me goed doet. Betrekkelijk dicht bij huis voel je je op vakantie in onze eigen Biesbosch. De prachtige groene omgeving en de grazende koeien in de wei die vrij koeienverkeer hebben. Ze mogen zelf kiezen waar ze staan: binnen of buiten.

Lilke, het gepensioneerde paard van Els, staat nieuwsgierig naar ons te kijken. Een schommel draait wat in de wind aan een boom. Waar ik normaal verwilderd naar allerlei insecten mep, of wegduik als ze te dicht langs zoemen, verwonder ik me hier over iedere bij en vlinder. En ja… zelfs de vliegen zijn hier gewoon anders. Ik voel me helemaal landelijk. Dat brengt me bij de vraag die op dit moment voor veel boeren speelt. Mogen jullie blijven?

Quote Onze kinderen zien voor zichzelf geen toekomst in het bedrijf



Els en Harrie van den Linden

Plannen vanuit Den Haag

Boer en boerin schudden hun hoofd als het over de plannen vanuit Den Haag gaat. “Het is een spannende tijd. Zoals het er nu uitziet is het niet best voor ons. Onze kinderen zien voor zichzelf geen toekomst in het bedrijf en hebben andere werkzaamheden. We gaan ons pas echt zorgen maken als er meer duidelijk is”, vertelt Harrie. “Ik haal mijn vreugde uit de dieren, maar ook het contact tussen burger en boer. Kinderen kunnen bij de kalfjes kijken en direct de melk van de koe proeven. Ik zeg vaak: we verkopen geen producten, maar een beleving. Dat wil ik kinderen meegeven.”



Lees verder onder de foto >>

Volledig scherm Een bord met 'No Farmers, No Food'. © Loes van Zanten

Boerderijwinkel

Ik kijk om me heen in de boerderijwinkel en zie in de koeling heerlijk verse producten van de eigen koeien en collega boeren te koop staan. Zelfgemaakte jam door Els van aalbessen, aardbeien en pompoen staan in potjes op de plank. Ook zie ik aardappelen, karnemelk, vla, boter, kaas, biologisch brood, eieren en nog vele andere lekkernijen.



Terwijl er klanten af en aan rijden om rauwe melk en andere spulletjes te kopen, kijk ik nog even weemoedig rond in het paradijsje van boer Harrie en boerin Els. Ik hoop op een wonder.



Liefs van Jip

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.